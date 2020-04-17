إشادة أممية بدعم السعودية لليمن

المصدر: الرياض - وام

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الاتصال، امتنانه العميق لإعلان المملكة العربية السعودية تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معرباً عن شكره للمملكة على ما تبذله من جهود لتحقيق نتائج متقدمة، ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود.

وأشاد غوتيريس بجهود المملكة الكبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره، مشدداً على أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.