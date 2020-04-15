استعدادات لمواجهة «كورونا» في المناطق المحررة باليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

تواصلت العمليات الاحترازية والاستعدادات لمواجهة جائحة كورونا في المناطق المحررة باليمن، وذكرت مصادر محلية، في حضرموت، أن السلطات تدرس إغلاق مدينتي الشحر والديس الشرقية لمدة أسبوعين، حفاظاً على سلامة السكان، في إطار مواصلة البحث عن المخالطين للحالة التي تم اكتشافها، أخيراً، في الشحر.

في الأثناء، افتتح محافظ حضرموت، أول من أمس، مستشفى الحميات ومركز معالجة حالات فيروس كورونا المستجد بمنطقة فلك شرق المكلا، والذي يضم 150 سريراً للترقيد للرجال والنساء والأطفال، بالإضافة إلى وجود 10 أسرّة للعناية المركزة مع 10 أجهزة للتنفس الاصطناعي، ويعمل بالمستشفى والمركز 150 عاملاً صحياً، من الكوادر الصحية بالمحافظة، الذين تم تدريبهم على البروتوكولات العلاجية المتبعة في الدليل الإرشادي لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي عدن، نظمت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية وتوعوية بالإجراءات الاحترازية، لمجابهة فيروس « كورونا».