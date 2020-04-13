الحكومة اليمنية تدعو الميليشيات إلى وقف جرائمها

المصدر: عدن - واس

دعت الحكومة الشرعية في اليمن، ميليشيات الحوثي، إلى مراجعة مواقفها ووقف الجرائم الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، عُقد عبر الاتصال المرئي عن بُعد.

وكُرّس الاجتماع لبحث تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، في الجوانب السياسية والعسكرية والصحية، على ضوء المستجدات، خصوصاً مواجهة وباء كورونا المستجد، والتعاطي الإيجابي للحكومة الشرعية مع التحركات الأممية الأخيرة لتوحيد الجهود في هذا الجانب، ووقف إطلاق النار.

وجدّد مجلس الوزراء اليمني ترحيب الحكومة الشرعية وتعاملها الإيجابي مع كل المقترحات التي من شأنها إنهاء معاناة الشعب اليمني، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي الثلاث، المتوافق عليها محلياً والمؤيّدة دولياً، وحرصها واهتمامها الكبير على مصلحة الشعب اليمني وإنقاذه من الحالة الإنسانية الكارثية التي أوصلته إليها الميليشيات.

وشدّد رئيس الوزراء اليمني على الحاجة إلى أن تُظهر ميليشيات الحوثي نيتها الجادة للمضي في طريق السلام، وأن تدرك أن غطرستها ستزول، وأن تعنتها لن يجلب إلا المزيد من الخراب والدمار، والمقامرة بدماء اليمنيين لمصلحة مشروع عنصري تخريبي.