الجيش اليمني يحرر مواقع في مأرب وجبل استراتيجي بالبيضاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني، أمس، من تحرير مواقع جديدة في جبهة هيلان غرب مأرب، وجبل اللبان الاستراتيجي في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، ووسعت القوات عملياتها العسكرية في أربع جبهات بمحيط العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، فيما واصلت الميليشيات قصف المناطق السكنية في تعز وأصابت ثلاثة مدنيين بعد ساعات من قصفها سجن النساء، ما أدى إلى مقتل خمس سجينات وطفلة كانت تزور أمها.

وتفصيلاً، قالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف وعدد من القبائل، وسعت عملياتها العسكرية في جبهات محيط العاصمة صنعاء، وتشمل «البيضاء والجوف ومأرب ونهم»، في إطار الاستراتيجية العسكرية التي تم اعتمادها أخيراً لتحريك تلك الجبهات.

وفي البيضاء، بدأت قوات الجيش اليمني، أمس، مسنودة بالتحالف والمقاومة المحلية عملية عسكرية واسعة ضد مواقع ميليشيات الحوثي في جبهات عدة، شملت قانية وفضحة والملاجم وناطع.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش باغتت الميليشيات وحققت مكاسب نوعية وتمكنت من تحرير جبل اللبان الاستراتيجي في مديرية الملاجم، وواصلت تقدمها نحو مواقع أخرى في محوري ناطع والملاجم، فيما أشارت مصادر ميدانية إلى شن مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات استهدفت مواقع وتعزيزات حوثية في فضحة والملاجم وناطع وقانية.وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش اقتربت من الخط العام في منطقة عفار الرابط بين محافظتي البيضاء وصنعاء وتقدمت باتجاه مفرق معشار، لافتة إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات حوثية في جبهة ناطع كانت في طريقها إلى مناطق التماس بأربع غارات، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية ومصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي.

وفي الجوف، واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل المحلية تقدمها في شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة لليوم الثاني على التوالي، وتمكنت من السيطرة على مسافة 20 كم بعد منطقتي «لقشع والخسف» ووصلت إلى منطقة «البرش»، كما تمكنت من أسر 20 حوثياً، فيما واصلت مقاتلات التحالف غاراتها المساندة وتمكنت من تدمير رتل عسكري حوثي في محيط معسكر اللبنات.

وفي مأرب، تمكنت قوات الجيش اليمني، أمس، من تحرير مواقع جديدة في جبهة هيلان غرب المحافظة بعد معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي، أدت إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات.

وأكدت مصادر ميدانية في صرواح أن قوات الجيش واصلت تقدمها في محيط سوق صرواح، وضيقت الخناق على عناصر الحوثي المتمترسة خلف المدنيين في مركز المديرية، وواصلت عملياتها العسكرية في جبهات المخدرة والمشجح وركن هيلان من جهة نهم صنعاء.

وذكرت مصادر أن ميليشيات الحوثي شيعت خلال اليومين الماضيين أكثر من 48 من عناصرها، بينهم 14 قيادياً ميدانياً سقطوا في جبهات الجوف ومأرب معظمهم من محافظات صعدة وعمران وذمار.

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، أكدت مصادر مطلعة قيام الميليشيات بنشر قواعد إطلاق صواريخ باليستية في الأحياء السكنية بالعاصمة، تركزت في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، معرضة حياة المدنيين للخطر.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، أكدت مصادر عسكرية مصرع قائد جبهة الحديدة التابع للميليشيات الحوثية المدعو حسن الجرادي، وذلك خلال مواجهات مع القوات المشتركة في التحيتا، وعمدت الميليشيات إلى مبادلة جثمانه مع 13 أسيراً آخر بأسرى من قوات ألوية العمالقة.

وأفشلت القوات المشتركة عملية استحداث مواقع حوثية في منطقة الفازة التابعة للتحيتا، ودمرت الآليات المستخدمة في العملية، فيما واصلت الميليشيات انتهاكاتها وقصفت مستوصف الحوباني بمديرية الحوك ما أدى إلى وقوع أضرار في المبنى.

وأفشلت القوات المشتركة هجوماً حوثياً باتجاه حيس جنوب الحديدة، من جهة قريتي الحمينية والدنين شمال غرب المديرية، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي حجة، أكدت مصادر ميدانية تجدد المواجهات بين الجيش اليمني والميليشيات في جبهة حرض، وتركزت في غرب المدينة.

وفي تعز قصفت ميليشيات الحوثي حي السلال السكني بمديرية صالة بسلسلة من القذائف ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بعد ساعات من قصفها سجن النساء في غرب المدينة، ما أدى إلى مقتل خمس سجينات وطفلة كانت تزور أمها، وإصابة 20 سجينة.

وذكرت مصادر أن عناصر من الميليشيات أقدمت، أمس، على قنص الطفل صابر عبده، وإصابة شقيقه محمد في حي عصيفرة شمال مدينة تعز، كما قصفت شارع جمال بقذيفة هاون، ما أدى الى وقوع أضرار مادية.

- مقاتلات التحالف تدمر آليات وتعزيزات عسكرية للميليشيات في البيضاء والجوف.

- مصادر: الميليشيات نشرت قواعد إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء.