القوات اليمنية تصل منطقة الرحبة ومفرق الجوف في محيط صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالقبائل والتحالف العربي، تقدمها في جبهات محيط العاصمة صنعاء من جهة مأرب ونهم، وتمكنت من تحرير مناطق عدة في مفرق الجوف وصلب نهم، فيما تواصلت المعارك في جبهات الجوف ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية وكبّدتها خسائر كبيرة، في حين واصلت الميليشيات خروقها في الساحل الغربي.

وفي التفاصيل، نفت مصادر بقيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب ما روّجت له ميليشيات الحوثي الانقلابية حول استعادة مواقع في هيلان صرواح، مشيرة إلى أنه لم تتمكن الميليشيات من استعادة شبر واحد من الأراضي المحررة في هيلان والمشجح والمخدرة وصرواح.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات شنت ثلاث هجمات متفرقة على مواقع الجيش في هيلان، وتمكنت القوات المرابطة في المنطقة من صدها وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة، وأن قوات الجيش تواصل تقدمها في ميمنة الجبهة، فيما تقوم بعمليات تطهير منطقة القلب من الألغام التي زرعتها عناصر الحوثي.

وأكدت المصادر وصول قوات الجيش مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف إلى منطقة رحبة هيلان، التي تعد أهم منطقة في الجبل الممتد على مسافة 10 كم وعرض خمسة كم، والمشرفة على مدينة صرواح والطريق الرابط بين صنعاء ومأرب.

وكانت الميليشيات تكبّدت خسائر كبيرة بصفوف قياداتها الميدانية في صرواح، وأقرت بمصرع القيادي الحوثي، ھیثم محمد المطاع، والقیادي مرشد غوبر، والقیادي نبیل أحمد حباري، ومحيي الدين أحمد الشامي.

وفي جبهة نهم شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، تجدّدت، أمس، المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات في جبهة صلب ونجد العتق، وتمكنت خلالها قوات الجيش من تدمير آليات عسكرية حوثية، بينها عربتان، ومصرع 22 حوثياً وإصابة آخرين، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة امتداد المعارك بين صلب ومناطق عدة في مفرق الجوف.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها، أمس، على مناطق عدة في مفرق الجوف، ومنها مناطق رابطة بين صنعاء والجوف ومأرب، بعد تقدمها في جبهات غرب مأرب.

وفي صنعاء، أكدت مصادر محلية فشل ميليشيات الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي، ما أدى إلى انفجاره بموقع الإطلاق في منطقة ضلاع همدان شمال المدينة، التي تضم معسكراً حوثياً، مشيرة إلى مقتل عدد من عناصر الحوثي وإصابتهم، بينهم خبير إطلاق صواريخ.

وفي الجوف، صدت قوات الجيش اليمني، أمس، هجوماً حوثياً في صحراء الخب شمال شرق مدينة الحزم، وكبّدت الميليشيات قتلى وجرحى وأسرى، بينهم القيادي الحوثي (أبويوسف) الذي لقي مصرعه، في منطقة الندر شرق المحافظة، مع عدد من عناصره.

وأشارت مصادر عسكرية في الجوف إلى أن القيادي الحوثي، النقیب إبراھیم صالح محمد طاھر، والنقیب صالح حسن صالح، لقيا مصرعھما بمعارك شرق الحزم في الجوف.

وأكدت المصادر تمكّن الجيش من إعطاب ثلاث دبابات وإحراق خمس مدرعات تابعة للميليشيات الحوثي، فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المساندة على مواقع وتعزيزات حوثية في الحزم وخب والشعف، طالت إحداها آليات عسكرية حوثية تم تجميعها في منطقة أم الستن بالحزم، ودمرت عدداً منها.

وفي صعدة قصفت مقاتلات التحالف مواقع وآليات حوثية في منطقة غافرة بمديرية الظاهر، وست غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف، في حين قصفت قوات الجيش اليمني مواقع حوثية في منطقة بني صياح بمديرية رازح، ما أدى إلى مصرع عدد من عناصر الحوثي وإصابتهم.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي خروقها اليومية للهدنة، وقامت، أمس، بقصف مواقع «المشتركة»، والأحياء السكنية شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة، وتمكنت «المشتركة» من الرد على مصدر النيران وإسكاتها، وفقاً لمصدر ميداني، مشيراً إلى أنه تم الرد على مصدر النيران الحوثية التي تواصل إفشال الهدنة الأممية.

وأوضح المصدر أنه تم كسر محاولة تسلل لعناصر الحوثي باتجاه مديريتي التحيتا وحيس، قادمة من مثلث العدين ومفرق سقم، حيث تتمركز عناصر الحوثي، وتم إجبار المتسللين على الفرار.

وفي إب كشفت مصادر مطلعة عن خلافات جديدة نشبت بين قيادات حوثية - حوثية على خلفية نهب مبلغ 100 مليون ريال، من قبل مدير المالية في إب، صالح الرصاص، المعين من قبل الحوثيين، والذي تمت إقالته أخيراًـ وتعيين صادق حمزة خلفاً له، في إطار الصراع على المناصب في أوساط الحوثيين، وكشف فسادهم المالي والإداري.

مقتل عدد من عناصر الحوثي وإصابتهم بعملية إطلاق صاروخ فاشلة في صنعاء، بينهم خبير إطلاق صواريخ.