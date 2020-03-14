الجيش اليمني: الحوثي تلقى هزيمة قاسية في جبهات الجوف

المصدر: عدن - واس

أكد الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن ميليشيات الحوثي تلقت هزيمة قاسية في جبهات خب الشعف بمحافظة الجوف، وتكبدت عشرات القتلى والجرحى في عملية استدراج ناجحة.

ونقلت صحيفة الجيش اليمني الرسمية (26 سبتمبر) عن مجلي قوله «إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية ناجحة في مناطق اليتمة والمهاشمة والسليلة، وكبدت ميليشيات الحوثي المتمردة خسائر فادحة، وذلك رداً على تصعيد الميليشيات ومحاولتها التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف».

وأكد أن الجيش الوطني يسيطر على 85% من مساحة مديرية خب الشعف، و75% من مساحة محافظة الجوف.