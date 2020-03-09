«التحالف» يستهدف في الصليف مواقع تابعة لميليشيات الحوثي

المصدر: الرياض - وام

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت، فجر أمس، عملية استهداف نوعية في مديرية الصليف، ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الأهداف المدمرة شملت ستة مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية، التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مبيناً أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، التي تبعد مسافة 2.1 كلم من المواقع المستهدفة.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك نصوص اتفاق استوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لكل الجهود السياسية لتطبيق اتفاق استوكهولم وإنهاء الانقلاب.

الميليشيات الحوثية تتخذ من الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بُعد.

المواقع تُستخدم لتفخيخ وإطلاق الزوارق المسيّرة والألغام البحرية.