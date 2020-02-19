الحوثيون يمنعون أكاديمياً من دخول جامعة صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على منع الأكاديمي الدكتور علي باعلوي، استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة صنعاء، من الدخول إلى حرم الجامعة لمزاولة عمله على مدى الأسبوعين الماضيين.

وذكرت مصادر عاملة في جامعة صنعاء أن الميليشيات واصلت، وللأسبوع الثاني على التوالي، منع الاستاذ الدكتور باعلوي من مزاولة عمله كأستاذ جامعي، بل ومنعه من دخول الحرم الجامعي، لانتقاده بصورة علنية تعيين عميد لكلية الآداب بطريقة مخالفة لقانون الجامعات اليمنية والقواعد المتبعة في عمليات التعيين فيها.

وكانت الميليشيات عينت طالب الماجستير، عبدالملك عيسى شرف الدين، عميداً لكلية الآداب، فقط لإتمامه دورات طائفية في ضاحية جنوب لبنان من قبل عناصر «حزب الله» اللبناني، ما أثار حفيظة عدد من الأكاديميين والعاملين في الجامعة، وعلى رأسهم الدكتور باعلوي.