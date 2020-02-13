«المهرة» تتسلم زوارق بحرية بدعم من التحالف

المصدر: المهرة - وكالات

سلم محافظ المهرة، راجح باكريت، أمس، مصلحة خفر السواحل فرع المهرة زوارق بحرية مقدمة من التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، بحضور قائد التحالف بالمحافظة، العميد الركن متعب السلمي. وأكد محافظ المهرة أن هذا الدعم سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى الأداء لمصلحة خفر السواحل، مثمناً جهود التحالف العربي، وما يقدمه من دعم للمحافظة في مختلف المجالات. من جانبه، أكد قائد خفر السواحل لقطاع البحر العربي، العميد محمد الحمادي، أن قوات خفر السواحل بالمهرة ستكون عوناً وسنداً في تثبيت الأمن والاستقرار من خلال مكافحة التهريب بمختلف أنواعه والصيد الجائر والحفاظ على البيئة البحرية، وجرى عقب استلام مصلحة خفر السواحل الزوارق البحرية عرض بحري على شواطئ وسواحل المحافظة.