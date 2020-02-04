مصرع قيادات وتدمير تعزيزات للميليشيات في جبهات نهم والجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، مصرع عدد من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في المعارك والغارات التي تشهدها جبهات صنعاء والجوف والتي أدت أيضاً إلى تدمير تعزيزات عسكرية للميليشيات، فيما تواصلت المواجهات بين القوات اليمنية والميليشيات في جبهات مأرب وصنعاء، وواصلت الميليشيات خروقاتها للهدنة في الحديدة، وقامت بقصف نقطة الارتباط المشتركة في الكيلو 16.

وتفصيلاً، أكدت مصادر مطلعة في صنعاء مصرع القيادي الحوثي البارز ووكيل وزارة الداخلية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، زيد يحيى المحطوري، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي كان مسؤولاً عن التحشيد في صفوف الميليشيات، وأنه لقي مصرعه مع عدد من عناصره في مديرية نهم شمال شرق صنعاء.

في الأثناء، أكدت مصادر مصرع قيادات حوثية بارزة إثر غارات جوية، شنتها مقاتلات التحالف على مواقع الحوثيين، في محافظة الجوف، بمنطقة صفر الحنايا التابعة لمديرية المتون، كما قصفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات في منطقة سدبا بمدیرية المتون، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي إلى جانب تدمير آليات وتعزيزات عسكرية وتحصينات تابعة للميليشيات.

وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للميلیشیات في مديريتي الغیل وخب والشعف في الجوف، وأخرى على مواقع حوثية في مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مأرب، نتج عنها تدمير 10 آليات قتالية بينها دبابة، ومصرع عدد من العناصر الحوثية.

وواصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف تقدمها في جبهة صرواح غرب المحافظة، وسط فرار جماعي لعناصر الحوثي على وقع ضربات الجيش ومقاتلات التحالف.

وفي صنعاء، تواصلت المعارك بين الجيش اليمني والميليشيات في نهم، تركزت أعنفها في محيط جبل يام الاستراتيجي، فيما واصل الحوثيون التغرير بشباب المناطق الخاضعة لسيطرتهم وإجبارهم على الانضمام إلى صفوف الميليشيات لتعويض خسائرها في جبهات نهم والجوف والساحل الغربي، وأكدت مصادر أن الميليشيات تحتال على الشباب برتب عسكرية وهمية لجلبهم للقتال في صفوفها.

وفي البيضاء، تمكنت القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة المحلية من صد هجوم كبير لميليشيات الحوثي في جبهة قانية، حيث حاولت الميليشيات الوصول إلى قلب سوق قانية، لكن يقظة القوات أفشلت المخطط وتمكنت من دحر عناصر الحوثي والسيطرة على المواقع التي وصلت إليها الميليشيات، وكبدت عناصر الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وتم حصر ثماني جثث لعناصر الحوثي في شعاب المنطقة.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، أفاد مصدر ميداني بأن ميليشيات الحوثي واصلت خروقها للهدنة وقصفت أمس بالأسلحة الرشاشة نقطة الارتباط المشتركة في الكيلو 16 بالحديدة، وقصفت الأحياء السكنية في حارة الضبياني وشارع الـ50 بأكثر من 15 قذيفة مدفعية و7 قذائف هاون.

وأضافت المصادر أن التصعيد الحوثي ضد مواقع القوات المشتركة بالقرب من لجان المراقبة الدولية جاء بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ما يشير إلى استهتار تلك الميليشيات بالقرارات الدولية الهادفة إلى التهدئة، وأنها لا تؤمن بالسلام والعملية السياسية السلمية.

وأكدت المصادر أن الميليشيات صعدت أمس من عملياتها العسكرية في الحديدة وقصفت بأكثر من 15 قذيفة وبمختلف الأسلحة الرشاشة منازل المدنيين في مدينة الدريهمي مخلفة خسائر مادية، كما استهدفت منطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه بقذائف المدفعية، واستحدثت تحصينات قتالية في المنطقة.

إلى ذلك فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة حقل ألغام في حي منظر جنوب الحديدة، كان يحتوي على21 لغماً و23 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام.

وفي تعز فجّرت الميليشيات منزل أحد سكان مديرية صبر الموادم جنوب شرق مدينة تعز يدعى عبدالرحمن أحمد مهيوب، والواقع في حي الأعيدان شرق منطقة الشقب، بحجة تعاونه مع الحكومة الشرعية، وذكرت إحصاءات حقوقية أن عدد المنازل التي فجرتها ميليشيات الحوثي في منطقة الشقب بلغ 23 منزلاً.

الميليشيات تنهب منزل سفير في صنعاء

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على نهب منزل السفير اليمني في الأردن علي العمراني، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، ضمن حملة جديدة استهدفت منازل كثير من المسؤولين المناهضين لمشروعها الانقلابي.

وقال السفير العمراني في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لم يعد يستغرب تلك التصرفات التي ترتكبها الميليشيات بعد أن اقتحمت عاصمة البلاد ونهبت مؤسساتها وأدخلت البلد في نكبة تاريخية.

وأقدمت الميليشيات، أمس، أيضاً على اقتحام أحد مباني سكن طلاب جامعة صنعاء، وقامت بإخلائها وخصصتها لأسر قتلاها في الجبهات، وحولت الطوابق الأرضية إلى مخازن.