الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في جبهة نهم صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، من استعادة مواقع استراتيجية في جبهات نهم صنعاء والمتون والساقية بمحافظة الجوف، فيما تواصلت المواجهات والاشتباكات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات مأرب والبيضاء وتعز، في حين صعّدت ميليشيات الحوثي عسكرياً في جبهات الساحل الغربي والبيضاء.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر ميدانية يمنية تمكّن قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي من السيطرة على مواقع جديدة واستراتيجية في جبهة نهم شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، مشيرة إلى أن قوات الجيش سيطرت على منطقة قرن عيقب الاستراتيجية المحاذية مباشرة لجبال يام.

وذكرت المصادر أن أبطال اللواء الثالث مشاة جبلي تمكنوا من فرض سيطرتهم الكاملة، وواصلوا التقدم نحو المناطق المحيطة بقرن عيقب الذي يعد أحد المنافذ التي تمر من خلالها تعزيزات ومؤن الميليشيات إلى مناطق عدة في نهم، وباتت اليوم تحت سيطرة قوات الشرعية.

وأوضحت المصادر أن عملية الجيش والتحالف الأخيرة أدت إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر الحوثي وتدمير آليات عسكرية، واغتنام أخرى بينها صواريخ حرارية وذخائر متنوعة كانت في أحد المخازن في تلة صغيرة بمنطقة وادي القرن.

وأكدت المصادر أن القياديين الحوثيين، المدعو خالد عدنان شایع العویري، ومحمد عبدالله الماخذي، قتلا على يد الجيش في نهم، فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المركزة على مواقع الحوثيين في نهم أدت إلى تدمير آليات عسكرية، ومصرع وإصابة من كانوا على متنها وتفحم جثثهم.

وكانت جثامين أكثر من 200 حوثي، بينهم 24 قيادياً حوثياً وصلت إلى صنعاء وذمار وعمران والمحويت وحجة، خلال اليومين الماضيين، وفقاً لمصادر طبية وأخرى محلية، مؤكدة تشييع الميليشيات لعشرات من قتلاها في تلك المحافظات خلال الجمعة والسبت الماضيين.

إلى ذلك، واصلت مقاتلات التحالف شن غاراتها المركزة على مواقع الميليشيات في نهم، واستهدفت بسلسلة من الغارات مواقع للحوثيين في مديرية الغيل بمديرية المتون بمحافظة الجوف، إلى جانب استهداف مواقع للميليشيات في منطقة كنى بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

وفي الجوف، واصلت قوات الجيش عملياتها العسكرية في جبال حام شمال مديرية المتون مخلفة سبعة قتلى وعدداً من الجرحى في صفوف الحوثيين، كما أفشلت هجوماً للميليشيات في مديرية الغيل، وتمكنت من تدمير عربة عسكرية وإعطاب طقم، وقتل وإصابة عدد من الحوثيين المتسللين.

ودخلت المعارك في الجوف أسبوعها الثاني تمكنت خلالها قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف من استعادة مواقع عدة من قبضة الحوثيين، منها مدينة براقش الأثرية ومديرية مجزر ومفرق الجوف، وعدد من المواقع في جبال العقبة، مع استمرار المعارك في جبهات غرب المحافظة.

وفي مأرب، دفعت قوات الجيش اليمني بتعزيزات جديدة إلي جبهة صرواح غرب المحافظة بقيادة المفتش العام للجيش اليمني اللواء الركن عادل القميري، الذي وصل مساء السبت إلى الجبهة برفقة قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن محمد الحبيشي، لقيادة معركة استعادة جبال هيلان، وفتح جبهة جديدة في محيط ريف العاصمة الجنوبي.

وفي حجة، قصفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية في منطقة السوالمة بمديرية الشغادرة كانت في طريقها إلى جبهات حرض وحيران، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية، ومصرع وإصابة من كانوا على متنها في إطار استهداف التعزيزات الحوثية.

وفي الحديدة، تمكنت القوات اليمنية المشتركة من إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في سماء مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة كانت تحوم في سماء المدينة وفوق مواقع المشتركة، فيما تمكنت المشتركة من إفشال هجوم ثانٍ للميليشيات باتجاه مواقعهم في الدريهمي، وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ووفقاً لمصادر ميدانية في الدريهمي فإن الميليشيات حاولت التقدم نحو الدريهمي للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بعد دفعها بتعزيزات مسلحة كبيرة إلى محيط المديرية خلال اليومين الماضيين والتحضير للهجومين، إلا أن قوات المشتركة لقنتهم درساً قاسياً، وكبدتهم خسائر كبيرة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات الحوثية وضمن خروقاتها للهدنة الأممية دفعت بالعشرات من عناصرها، خلال الأيام الماضية، لتنفيذ محاولات تسلل إلى مناطق استراتيجية في محيط مركز مديرية الدريهمي انتهت بهزيمة ساحقة تضاف إلى سلسلة هزائمها في جبهات الساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن اللواء الثاني حراس الجمهورية ووحدات من العمالقة (اللواء الثالث مشاة) باغتت عناصر الميليشيات الحوثية فور انتشارها لتنفيذ التسللات، الأمر الذي أربكها وشل حركتها وضاعف من حجم الخسائر في صفوفها.

وفي التحيتا جنوب الحديدة، أفشلت القوات المشتركة هجوماً واسعاً لميليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة الجبلية، وتمكنت من شن هجوم معاكس باتجاه المواقع المستحدثة للحوثيين جنوب الفازة، وكبدتهم عدداً من القتلى والجرحى، ودمرت تحصينات مستحدثة في المنطقة.

وفي مدينة الحديدة، واصلت الميليشيات خروقها واستهدافها لمواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية، وقصفت بـسبع قذائف مدفعية شارع الخمسين، كما قصفت بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة شارع صنعاء ومدينة الصالح ومناطق متفرقة من مدينة الحديدة.

وفي تعز، أكدت مصادر عسكرية في القوات اليمنية المشتركة مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي في جبال رسيان الواقعة بمنطقة البرْح التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز، بعد استهداف مواقعهم بسلسلة من الهجمات المدفعية والصاروخية نفذتها قوات اللواء 14 عمالقة المرابطة غرب البرح وفي مفرق المخاء.

وفي البيضاء، دفعت القوات الجنوبية بتعزيزات جديدة إلى جبهة ثرة الواقعة بين محافظتي أبين والبيضاء، في إطار تعزيز الجبهة التي دفعت إليها الميليشيات الحوثية أخيراً بتعزيزات مسلحة كبيرة، حسبما ذكرت مصادر ميدانية.

وفي جبهة قانية بمديرية الوهبية، أكدت مصادر ميدانية تمكن الجيش والمقاومة المحلية من إفشال هجوم ومحاولة تسلل للحوثيين باتجاه مواقعهم في منطقتي العر ومسعودة، وكبدتهم خسائر كبيرة وأجبرتهم على التراجع والفرار. وأوضحت المصادر أن الجيش والمقاومة أفشلا هجوماً للميليشيات الحوثية وتكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها وأسر آخرين، واغتنام العديد من الأسلحة والآليات.

القوات اليمنية المشتركة أسقطت طائرة مسيّرة حوثية في سماء مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

قوات الجيش اليمني تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.