«مسام» ينتزع 1616 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية خلال أسبوع

المصدر: الرياض ■سبأنت

أزال مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1616 لغماً متنوعاً خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020، والتي زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

وأوضح المركز أن المشروع انتزع ستة ألغام مضادة للأفراد، و402 لغم مضاد للدبابات، و11 عبوة ناسفة، و1197 ذخيرة غير منفجرة. وأشار إلى أن ما جرى نزعه منذ بداية المشروع بلغ 125 ألفاً و902 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر الأعضاء.

- ألغام الميليشيات راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر الأعضاء.