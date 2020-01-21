الجيش اليمني يسيطر على جبل البياض في نهم

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية تقدمها في محيط العاصمة صنعاء، وسيطرت أمس على جبل البياض في مديرية نهم بعد معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، أسفرت عن مصرع 85 حوثياً وأسر أكثر من 100 آخرين، فيما قصفت مقاتلات التحالف مواقع حوثية في صنعاء وصعدة والجوف، وواصلت الميليشيات خروقها في جبهات الساحل الغربي التي طالت مناطق انتشار لجان المراقبة الأممية.

وتفصيلاً، تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي من السيطرة على جبل «البياض» في نهم شمال شرق صنعاء التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش وميليشيات الحوثي منذ يوم الجمعة الماضي، في إطار عمليات عسكرية واسعة تهدف لاستكمال تحرير المديرية والدخول إلى مديريتي أرحب وبني حشيش القريبتين.

وذكرت مصادر ميدانية في نهم، أن الميليشيات الحوثية تكبدت 85 قتيلاً بينهم 13 قيادياً ميدانياً، وتمكن الجيش اليمني من أسر أكثر من 100 من عناصر الميليشيات، فضلاً عن إصابة أكثر من 200 آخرين.

ونفذت قوات الجيش اليمني عملية التفاف ناجحة على مجاميع مسلحة حوثية في منطقة حريب نهم، وأسقطت طائرة مسيرة تابعة للميليشيات كانت تقوم بعمليات استطلاع وتصوير لمواقع الجيش.

وواصلت مقاتلات التحالف شن غاراتها المساندة على مواقع الميليشيات في صنعاء وصعدة والجوف، وقصفت أمس موقعاً عسكرياً للميليشيات جنوب شرق صنعاء وموقعاً في منطقة الساقية بمحيط مديرية الحزم في الجوف، وموقعاً آخر في مديرية الظاهر جنوب غرب صعدة وموقعاً في مديرية رازح الحدودية، ما أسفر عن مصرع وإصابة العديد من عناصر الحوثي وتدمير ثكنات وآليات عسكرية للميليشيات.

وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن مصرع القيادي الحوثي رفيق محمد المشاط، ولم تفصح الميليشيات عن مكان وزمان مصرعه، كما لقي أحد القيادات الأمنية التابعة للميليشيات ويدعى الرائد يحيى خريص، مصرعه في ظروف غامضة، وفي ظل تنامي الصراعات بين قيادات الميليشيات.

وفي الحديدة، أكدت مصادر ميدانية قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باستهداف مواقع للقوات اليمنية المشتركة في مناطق تتواجد فيها لجان مراقبة وقف إطلاق النار التي تشرف عليها الأمم المتحدة في منطقة 22 مايو، وشارع الخمسين ومدينة الصالح وشارع صنعاء، والتي سقطت فيها أمس أكثر من 18 قذيفة مدفعية.

وأكدت المصادر أن الميليشيات دفعت بآليات لشق طرق وحفر خنادق في قرية الزعفران بالكيلو 16 ومحيط مدينة الصالح وشارع الميناء بهدف عزل المناطق عن بعضها، كما دفعت بعناصر مسلحة للسيطرة والتمركز في كل حي على حدة.

وذكرت المصادر أن الميليشيات قصفت منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة، كما قصفت بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة مدينة حيس ومنطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، وقصفت قرية الشجن بمحيط مديرية الدريهمي بأكثر من 10 قذائف.

وفي الضالع، صدت القوات اليمنية المشتركة والجنوبية هجوماً لميليشيات الحوثي في محيط معسكر الجب، وتكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأشارت مصادر عسكرية إلى أن اشتباكات اندلعت بين الطرفين في محور الفاخر وصبيرة ومعسكر الجب وبتار وصولاً إلى قلعة يراخ، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ونجا أركان حرب المنطقة العسكرية اليمنية الأولى، العقيد يحيى أبوعوجا، والوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء في محافظة حضرموت، محمد الصيعري، من محاولة اغتيال، أمس، بعد إطلاق النار على موكبهما من قبل مسلحين مجهولين، فيما استشهد ضابط وجندي في العملية.

- القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في نهم.