الأمن اليمني يحبط تهريب وقود طائرات مسيّرة إلى الحوثيين

المصدر: عدن ■وكالات

أحبطت الأجهزة الأمنية اليمنية، أول من أمس، تهريب شحنة وقود طائرات في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر أمنية إن قوى أمنية وموظفين في الجمارك، أوقفوا شاحنتين تحملان 256 برميل وقود يُستخدم في تموين الطائرات المُسيرة وأنواع من الصواريخ، بعد الاشتباه في الشحنة التي كانت مسجلة في الإقرار بأنها مادة «تينر»، وذلك بحسب موقع «2 ديسمبر» التابع للقوات اليمنية المشتركة.

وأشارت المصادر إلى أن الشحنة كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة إحالة الأشخاص المسؤولين عن نقل الحمولة إلى التحقيق. وزودت إيران ميليشيات الحوثي الموالية لها بطائرات مسيّرة وصواريخ تعمل بالوقود السائل عبر التهريب. وتلجأ الميليشيات لاستخدام المناطق المحررة في نقل هذه الشحنات التي تقع غالباً في أيدي القوات الأمنية.