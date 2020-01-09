«الشرعية»: «الحوثية» بذرة إيرانية شيطانية «خالصة»

المصدر: الرياض - سبأنت

‏دعت الحكومة اليمنية الشرعية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى سرعة تصنيف مرتزقة طهران «ميليشيات الحوثي الانقلابية» حركة إرهابية، ودعم جهود الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

وأوضحت الحكومة اليمنية، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، أن ميليشيا الحوثي حاولت أخيراً ضمن استراتيجية توزيع ولعب الأدوار تضليل المجتمع الدولي بالترويج لخدعة وجود تيارين داخل الميليشيات «صقور وحمائم، تطرف واعتدال، إيراني وعربي»، والقول إن العلاقة بين الميليشيات ونظام طهران تحالف سياسي طارئ له ظروفه وليست ارتباطاً في المشروع والمنهج والفكر والعقيدة.

‏وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي نجحت بالفعل في إقناع المجتمع الدولي بهذه الخدعة وبإمكانية تحجيم التطرف لمصلحة الاعتدال والفصل بين الحوثي وإيران للمضي في مسار سياسي لحل الأزمة، بينما هدفها الحقيقي كان المزيد من المراوغة وكسب الوقت لتعويض خسائرها.

وأكدت أنه ومع سقوط العقل المدبر للمد الفارسي في المنطقة سقط كل هذا المشروع، واتضحت للجميع حقيقة أنه لا وجود لتمايز داخل الميليشيات، وأن «الحوثية» بذرة إيرانية شيطانية «خالصة»، ونسخة أكثر تطرفاً من ميليشيات حزب الله اللبناني والحشد العراقي.

‏ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الى إدراك هذه الحقيقة، والتعامل مع ميليشيات الحوثي على قدم المساواة مع بقية الأذرع الإيرانية في المنطقة. وطالبت بسرعة العمل على تصنيف الميليشيات الحوثية حركة إرهابية.

«الشرعية» طالبت بسرعة العمل على تصنيف الميليشيات الحوثية حركة إرهابية.