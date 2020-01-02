«الهلال الأحمر» تنظم العرس الجماعي الـ 21 في اليمن

المصدر: المخا - وام

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي الـ21 في اليمن، واستفاد منه 200 شاب وفتاة في مديرية المخا بالساحل الغربي ويقام بها للمرة السادسة، وذلك ضمن الأعراس الجماعية التي تقام تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم استقرار الشباب وتعزيز النسيج الاجتماعي في اليمن، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الأشقاء في اليمن من الدعم والمساندة في جميع المجالات، واستمراراً لجهودها في تحسين جودة الحياة ودعم الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الساحة اليمنية.

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن الهيئة عملت وفق خطة مدروسة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتنظيم الأعراس الجماعية للعام الثاني على التوالي، وتوسيع مظلة المستفيدين منها في اليمن، وبرعاية سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.

وقال الفلاحي إن الأعراس الجماعية تجسد نظرة الإمارات الشاملة إلى احتياجات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة، وتؤكد اهتمام الدولة وقيادتها بتوفير سبل الاستقرار الاجتماعي والنفسي للشباب اليمني، الذي يقع عليه عبء التنمية والإعمار في اليمن، ما يتطلب رعايته والعناية به وتيسير أموره، وعلى رأسها تهيئة الظروف الملائمة لاستقراره.

في سياق متصل، قدمت دولة الإمارات، في إطار برنامج مساعداتها الإنسانية لأهالي الساحل الغربي اليمني، 28 طناً من المواد الغذائية ضمن قافلة تم تسييرها لهذا الغرض، ليرتفع بذلك حجم المساعدات المقدمة عبر ذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر»، خلال عام التسامح 2019، إلى 114 ألفاً و400 سلة غذائية.

وبلغ عدد السلال الغذائية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لأهالي محافظة حضرموت، عبر «الهلال الأحمر» خلال عام التسامح، 35 ألفاً و144 سلة غذائية تزن 2840 طناً، استفاد منها 175 ألفاً و720 فرداً من الأسر اليمنية غير القادرة.

إلى ذلك، قدمت دولة الإمارات، ممثلة بصندوق الزكاة، عبر «هيئة الهلال الأحمر»، شحنة أدوية ومحاليل لمكافحة وباء «حمى الضنك» بمديرية بيحان في محافظة شبوة، وذلك تلبية لنداء استغاثة وجهته الجهات المختصة والمواطنون اليمنيون لمكافحة الوباء، حفاظاً على حياة سكان بيحان.

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ألف سلة غذائية قدمتها الإمارات لأهالي الساحل الغربي في 2019.