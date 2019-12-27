التحالف العربي يحيل نتائج عملية في صعدة إلى فريق تقييم الحوادث

المصدر: الرياض – واس

أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس، إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمحافظة صعدة (شمال) إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن «قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما تم تنفيذه بمنطقة العمليات الثلاثاء الماضي». وأضاف: «بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، تبين احتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف تجمعات لعناصر من ميليشيات الحوثي بمديرية منبه بمحافظة صعدة». وأوضح أن «كامل الوثائق المتعلقة بالحادث أحيلت إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك».

وأكد العقيد المالكي أن التحالف «يطبق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات في ما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية، لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية».