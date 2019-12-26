مقتل طفل وإصابة آخر في انفجار لغم «حوثي» بالجوف

المصدر: عدن - وكالات

قُتل طفل وأصيب آخر من أسرة واحدة بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة ملاحا على أطراف مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وقالت مصادر حقوقية ومحلية، إن الطفل «مبارك محمد عرزة»، البالغ من العمر 10 سنوات لقي مصرعه، فيما تعرّض الطفل «زين مبارك عرزة»، البالغ من العمر ثماني سنوات، لإصابة حرجة بعد انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية، أثناء رعي الطفلين للأغنام في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غربي الجوف.

إلى ذلك، نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، عملية إتلاف وتفجير لـ3736 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب بالساحل الغربي.

وقال مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، إن عملية الاتلاف تضمنت 1822 لغماً مضاداً للدروع، و324 لغماً فردياً، و172 قذيفة غير منفجرة، بالإضافة إلى عبوات ناسفة، ليصل إجمالي ما تم إتلافه من قبل فرق مسام في الساحل الغربي 66 ألفاً و760 تنوّعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة.

وتعد عملية الإتلاف التي نفذتها الفرق 19 و24 و30 لـ«مسام» في منطقة جبل الشيخ سعيد بمديرية باب المندب، هي العملية رقم 12 لفرق مسام في الساحل الغربي، و58 للمشروع في اليمن.

ويعمل المشروع السعودي «مسام» في اليمن للعام الثاني على التوالي بـ32 فريقاً هندسياً موزعة على سبع محافظات يمنية محررة.