تفعيل أجهزة القضاء في المناطق المحرّرة بالحديدة

المصدر: الحديدة - سبأنت

أكّد النائب العام اليمني، الدكتور علي الأعوش، أهمية تفعيل أجهزة القضاء في عموم المحافظات، خصوصاً في المناطق المحررة في محافظة الحديدة، لضبط الأمن وتحقيق العدالة فيها.

وأشار الأعوش خلال لقائه محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، إلى أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب مع قيادة السلطة المحلية لتثبيت أجهزة القضاء، بما يسهم في تحقيق العدالة على أرض الواقع.

من جانبه، استعرض محافظ الحديدة الجهود التي تقوم بها قيادة السلطة المحلية لإعادة تفعيل أجهزة القضاء في المديريات المحررة بالمحافظة، لتقوم بواجبها تجاه مختلف القضايا التي يتقدم بها المواطنون. وأشار المحافظ إلى أن تثبيت القضاء وتطبيق القانون في المناطق المحررة سيسهم في تحقيق العدالة بما يؤمّن للمواطن اليمني الحصول على الأمان والعدل.