260 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيات الشهر الماضي في 6 محافظات

المصدر: عدن - سبأنت

رصدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، بالتعاون مع 13 منظمة دولية، 260 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال شهر نوفمبر الماضي، توزعت في ست محافظات، هي: تعز والحديدة وإب والضالع وصنعاء والجوف.

وقال تقرير، صادر عن الشبكة، إن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت 31 حالة قتل منها ستة أطفال، وامرأة و24 حالة إصابة للمواطنين بينهم 11 طفلاً، وثماني نساء، مشيراً إلى أن أسباب القتل توزعت بين القصف الهستيري والقنص المباشر والألغام التي زرعتها الميليشيات.

وأضاف التقرير أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري، التي طالت المدنيين، بلغت 89 حالة اختطاف وإخفاء قسري، بينها أطفال ومسنون في الضالع وإب وصنعاء والبيضاء وذمار، موضحاً أن محافظة إب تصدرت القائمة بـ36 حالة اختطاف للمدنيين، حيث طالت الاختطافات مختلف الفئات العمرية، تليها محافظة الضالع بـ27 حالة اختطاف لمدنيين، وفي محافظة ذمار اعتقلت ميليشيات الحوثي 12 مواطناً، وفي محافظة صنعاء اعتقلت الميليشيات تسعة مواطنين، كما سجل الفريق خمس حالات اعتقال في محافظة البيضاء.

وأشار التقرير إلى أن فريق الشبكة تمكن من رصد وتوثيق أكثر من 39 حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية، قام بها مسلحو الحوثي ضد منازل مواطنين، وأيضاً توثيق 27 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى رصد تضرر تسع مركبات خاصة بالمواطنين، نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها ميليشيات الحوثي في كل أرجاء اليمن. كما رصد الفريق، بحسب التقرير، تضرر سيارة إسعاف نتيجة الألغام أيضاً، بالإضافة إلى قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق ثلاثة صواريخ بالستية على محافظة الضالع وتعز والجوف، بالإضافة إلى قيام ميليشيات الحوثي بتفجير جسر عام في منطقة مريس شمال محافظة الضالع.

وأوضح التقرير أن الفريق الميداني للشبكة وثق، أيضاً، إغلاق 36 محلاً تجارياً في محافظة صنعاء وإب، بسبب رفض مالكي المحال دفع إتاوات مالية فرضتها ميليشيات الحوثي تحت مسمى «دعم المولد النبوي»، وسجل قيام ميليشيات الحوثي بإغلاق ثلاث دور عبادة في صنعاء في وجه المصلين وجامع الأبيض بمنطقة ضلاع همدان، شمال صنعاء، ومنعتهم من صلاة الجمعة فيه، ضمن ممارستها ومضايقتها المتواصلة للمواطنين، بالإضافة إلى إغلاق جامع الفاتح بمنطقة شملان في صنعاء، وتحويله إلى مركز للتعبئة الطائفية وتدريس الأطفال. وبين التقرير أن الفريق رصد ووثق 36 انتهاكاً حوثياً، طال المنشآت التعليمية والتربويين، توزعت بين إغلاق تسع مدارس خاصة، وفصل 27 تربوياً.