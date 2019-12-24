الحكومة اليمنية تلاحق مهاجمي مقرات منظمات الإغاثة في الضالع

المصدر: عدن - سبأنت

شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك على سرعة ملاحقة العناصر الإجرامية التي هاجمت مقرات منظمات إغاثة دولية في محافظة الضالع، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع، ووجه خلال لقائه أمس في العاصمة المؤقتة عدن محافظ الضالع اللواء الركن علي صالح مقبل، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بتوفير أشكال الحماية اللازمة لتسهيل أعمال وأداء المنظمات الإغاثية، لإسناد الجهود الحكومية في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين اليمنيين.

واستمع عبدالملك من محافظ الضالع إلى تقرير موجز حول ما تعرض له عدد من منظمات الإغاثة الدولية في المحافظة من قبل عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون، وتسعى إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين بالمحافظة، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لملاحقة تلك العناصر وإحالتها إلى الأجهزة القضائية.

وأكد عبدالملك دعم الحكومة الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الاستقرار، بما في ذلك توفير الدعم اللازم لشرطة محافظة الضالع للقيام بواجباتها ومهامها على الوجه الأمثل، معرباً عن ثقته في التفاف أبناء الضالع حول قيادة السلطة المحلية لنبذ مثل هذه الأعمال الإجرامية.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في المحافظة، وسير العمليات العسكرية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق الضالع من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وجوانب الدعم والإسناد المطلوبة.