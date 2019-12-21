الجيش اليمني يضبط شحنة مخدرات قبل وصولها إلى الحوثي

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

ضبطت نقطة عسكرية تابعة للجيش اليمني في محافظة مأرب شمال العاصمة اليمنية صنعاء، أول من أمس، شحنة مخدرات كانت في طريقها لمناطق ميليشيات الحوثي الانقلابية تقدر بنحو 300 كيلوغرام من الحشيش المخدر.

وذكرت مصادر عسكرية في مأرب، أن إحدى النقاط العسكرية بين محافظتي مأرب والبيضاء، ضبطت قرابة 300 كيلوغرام من مادّة الحشيش المخدّر كانت مخفاة بشاحنة نقل في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في صنعاء، مشيرة الى أن هذه هي المرة العاشرة التي يتم فيها ضبط شحنات مخدرات في مأرب خلال عام 2019 كلها تتبع الميليشيات الحوثية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية، تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك. وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.