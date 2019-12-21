لجنة تحقيق حوثية بعد فرار 800 مسلح من جبهات في الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن قيادة ميليشيات الحوثي، كلفت فريقاً بالتحقيق في هروب عناصرها من جبهات القتال في محافظة الحديدة غرب البلاد. وكشف بيان للمركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن لجنة عليا مكلفة من زعيم الميليشيات الحوثية وصلت إلى الحديدة للتحقيق في أسباب تنامي حالات الفرار الجماعي بالأسلحة في أوساط عناصر الميليشيات من جبهات الساحل الغربي. وذكرت المصادر، أن ذلك جاء بعد أن بلغ عدد الفارين من عناصر الميليشيات بالسلاح من جبهات الساحل الغربي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 800 مسلح حوثي. وأعادت هذه الظاهرة إلى الأذهان حالات الفرار الجماعي لعناصر وقيادات الميليشيات الحوثية من جبهات الحديدة قبيل التوقيع على اتفاق استوكهولم.

وسجلت جبهة الدريهمي أعلى معدل في حالات الفرار لعناصر الميليشيات الحوثية، تليها جبهة الجاح في مديرية بيت الفقيه، ثم جبهة حيس ثم مدينة الحديدة وجبهة التحيتا. وأضافت المصادر أن اللجنة التي وصلت وباشرت مهامها وجهت مشرفي الميليشيات بنقل العناصر الموجودة في الصفوف الأمامية على دفعات إلى مدينتي باجل وزبيد وتنظيم دورات ثقافية مكثفة لهم وإعادتهم مرة أخرى إلى مواقعهم، زاعمة أن «تنامي حالات الفرار هو نتاج نقص في إيمانهم».