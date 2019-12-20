عمليات للميليشيات تستهدف مدارس العاصمة لتجنيد الطلاب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

نفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من العمليات الهادفة إلى تجنيد عدد من طلاب مدارس العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرتها، خلال اليومين الماضيين، حسب ما ذكرت مصادر تربوية، مشيرة إلى قيام الميليشيات باقتحام مدرسة أهلية، والاعتداء على أحد المعلمين بالضرب المبرح حتى الموت.

وقالت المصادر إن عناصر حوثية اقتحمت، أول من أمس، مدرسة «كيان التربوية» بمديرية السبعين، واعتدت بالضرب المبرح على المعلم، فيصل سعيد الريمي، حتى فقد الوعي وفارق الحياة، دون معرفة الأسباب والدوافع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني عشرات الآلاف من المعلمين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي ظروفاً قاسية، نتيجة انقطاع مرتباتهم منذ أكثر أربع سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم بالإضافة إلى تضييق الحوثيين عليهم.

وكانت الميليشيات نفذت 4000 فعالية للتعبئة والتحشيد في مدارس أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، خلال عام 2019، وفقاً لمصادر تربوية هدفت جميعها إلى تحشيد الطلاب والدفع بهم إلى جبهات القتال، فضلاً عن قيامها بزرع الفكر الطائفي الخاص بالجماعة في النشء الجديد.

وأشارت المصادر إلى أنه تم رصد 4168 دورة وفعالية نظمتها الميليشيات خلال 2019، من بينها فعاليات تهديد ووعيد ضد المعلمين الرافضين لعمليات الحوثيين ضد التعليم، التي وصلت حد فصل عدد منهم وإسقاط أسماء آخرين من كشوفات المرتبات.

على الصعيد نفسه، رفض طلاب مدرسة «الشهيد الدرة» في العاصمة، الأسبوع الماضي، الخضوع لدورة عسكرية قسرية نظمتها الميليشيات بالتعاون مع إدارة المدرسة الموالية لها، وفقاً لمصدر تربوي بالمديرية وعدد من الطلاب، مشيرين إلى أن الطلاب رفضوا بصورة جماعية الاستجابة لتعليمات الحوثي وإدارة مدرستهم بالخضوع لتدريب عسكري في أحد الميادين، بعد نقلهم إليه بحجة أنهم سيتلقون دورة ثقافية، قبل أن يفاجأوا بأنه معسكر تدريب على السلاح، ما دفعهم إلى رفضهم وفرارهم من الموقع.