الميليشيات تمنع تداول عملة الحكومة في صنعاء

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إن الميليشيات أمهلت شركات الصرافة والتجار 30 يوماً للتخلص من العملة الجديدة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، والتي طبعتها الحكومة الشرعية مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات عقدت اجتماعاً مع تجار وملاك شركات صرافة في صنعاء، وطالبتهم بمنع تداول العملة الجديدة، وحددت فترة 30 يوماً للتخلص منها وسحبها من السوق وهددت بعقوبات صارمة بحق المخالفين.

وفي صنعاء أيضاً، أقدمت ميليشيات الحوثي على اختطاف امرأتين شقيقتين من أحد أحياء العاصمة، وقامت بإخفائهما دون معرفة الأسباب، ووفقا لمصادر محلية فإن المرأتين من أسرة «آل الردوع» التي تنحدر من عزلة «جحالة» التابعة لمديرية الحيمة الخارجية، تم اختطافهما بعد خروجهما من منزلهما في حارة الأعناب، ونقلتهما الميليشيات إلى جهة مجهولة.