اختفاء حمزة الحوثي شقيق زعيم الميليشيات الحوثية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

كشفت مصادر مطلعة، في العاصمة اليمنية صنعاء، عن معلومات تشير إلى اختفاء حمزة الحوثي، القيادي الحوثي وشقيق زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، عبدالملك الحوثي، مشيرة إلى أن حمزة قد يكون ضحية جديدة، في إطار صراع الأجنحة القيادية في صفوف الميليشيات.

وأوضحت المصادر أن حمزة الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات، تصدر لفترات طويلة وسائل الإعلام الحوثية، وشغل منصب عضو فريق الحوثي المفاوض في جنيف، إلا أنّه اختفى منذ أكثر من عام، لافتة إلى أنه قد يكون ضحية صراع الأجنحة على النفوذ والسلطة رغم قرابته من زعيم الميليشيات، ما يكشف عن قوى خفية تدير الميليشيات وتحكم صنعاء.

وذكرت المصادر أن اختفاء حمزة جاء بعد تصريحات له، انتقد فيها رئيس وفد الحوثيين للمفاوضات والناطق الرسمي باسم الميليشيات، محمد عبدالسلام، بعد سيطرته على تجارة النفط والغاز في مناطق سيطرة الميليشيات، وحصوله على دعم مباشر من طهران.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه وزارة الزراعة والري بحكومة الميليشيات الحوثية غير المعترف بها، خلافات ين قياديين حوثيين، هما المعين وزيراً للزراعة من قبل الميليشيات، عبدالملك الثور، ونائبه ماجد هاشم المتوكل، على خلفية عملية فساد مالي وإداري.