40 حالة وفاة وإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير بصنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء، عودة انتشار إنفلونزا الخنازير، بالظهور مجدداً في العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية.

وأشارت المصادر إلى تسجيل 40 حالة إصابة بالوباء، توفي منها ثماني حالات، فيما تم تسجيل 32 حالة اشتباه إصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير، خلال الثمانية أيام الماضية.

وكانت مصادر حقوقية يمنية اتهمت ميليشيات الحوثي باستخدام الأمراض والأوبئة في معاقبة سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمختطفين في سجونها، من أجل العقاب والتربح من المنظمات الدولية.

