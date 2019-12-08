ميليشيات الحوثي تفرض رسوماً على الصلاة في المساجد

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر وسكان محليون في العاصمة اليمنية صنعاء، قيام ميليشيات الحوثي الإيرانية، أخيراً، بفرض أتاوات ورسوم مالية على المصلين في بعض مساجد العاصمة، الواقعة في الأحياء ذات الكثافة السنّية، في إطار ما سمته حملتها لجمع الأموال لتمويل عملياتها الحربية.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات نصبت لوحات إعلانية في مداخل عدد من مساجد العاصمة، تضم أسعار الدخول إلى المساجد لأداء الصلاة، لافتة إلى أن اللوحات الإعلانية حملت تسعيرة دخول المصلي إلى المساجد على النحوي الآتي: لأداء صلاة الفجر (100) ريال، وصلاتي المغرب والعشاء (50) ريالاً، وصلاة الجمعة (100) ريال، وصلاة التراويح (100) ريال، فيما صلاتا الظهر والعصر تؤديان مجاناً.

كما بينت أن المبلغ يشمل جميع الخدمات، ويسمح لكل أب باصطحاب ابن واحد مجاناً، مبينة أنه وتعاوناً منهم يسمح لخطيب الجمعة مجاناً، والمؤذن مجاناً، مع اثنين من مرافقيه.