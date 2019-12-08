ميليشيات الحوثي تكبدت آلاف القتلى في جبهة ناطع بالبيضاء

المصدر: صنعاء - د.ب.أ

كشف مدير عام مديرية ناطع بمحافظة البيضاء مسعد الصلاحي، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية خسرت الآلاف من عناصرها، في مديرية واحدة بمحافظة البيضاء.

وقال الصلاحي إن المديرية استطاعت أن تحقق نصراً قياسياً على مليشيات الحوثي في مدة قصيرة جداً.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي خسرت الآلاف من عناصرها خلال معارك مع قبائل ناطع في المديرية، بقيادة الشيخ صالح عبدربه المنصوري، وألوية محور بيحان، «التي لقنت الميليشيات دروساً قاسية».

وأشار إلى أن مديرية ناطع قدمت شهداء في معركة تحريرها من الحوثيين، وأن «أبناء المديرية مستعدون لأن يطهروا ما تبقى من محافظة البيضاء بدمائهم الزكية، من أجل أن تعود المحافظة إلى صف الشرعية والوطن».

ولفت إلى أن «الخسارة التي مني بها الحوثي في جبهة ناطع جعلته منذ تحرير المديرية قبل سنتين، يعيد الكرة تلو الأخرى لاستعادة ولو موقع واحد، وتحقيق نصر معنوي لأفراده الذين انكسرت معنوياتهم، وأصبحوا يعيشون الهزيمة».

وتابع: «مع كل تنسيق وتحشيد يقوم به الحوثي على المديرية يعود بخسائر بشرية كبيرة».

وثمن الصلاحي دور التحالف العربي لدعم الشرعية في تحرير المديرية.