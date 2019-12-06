مساعدات غذائية إماراتية لـ 3600 أسرة في الحديدة خلال نوفمبر

المصدر: الحديدة - وام

قدمت دولة الإمارات مساعدات غذائية لأكثر من 3600 أسرة نازحة في محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك ضمن برنامج الاستجابة الإنسانية المتواصلة، الذي يستهدف إغاثة الأسر النازحة والأشد فقراً والمنكوبة جراء قصف الميليشيات الحوثية.

وشملت المساعدات التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سلالاً غذائية متكاملة لأكثر من 1660 أسرة نازحة إلى مديرية الخوخة، منها 1200 أسرة تسكن مخيم العليلي، و360 أسرة تسكن مخيم الوعرة، و100 أسرة تسكن في مخيمات مصغرة داخل أحواش في مركز المديرية، و155 أسرة تسكن في مخيم الحيمة التابعة لمديرية التحيتا.

فيما شملت البقية الأسر الأشد فقراً في مناطق متفرقة على طول امتداد الساحل الغربي.

وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسح دقيق ومتجدد من قبل فرق محلية متخصصة ومدربة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، واستيعاب النازحين الجدد، وقد تم توزيع 93 ألف سلة غذائية من بداية 2019 إلى الآن.

من جانبهم، أعربت الأسر المستفيدة من المساعدات عن سعادتها وشكرها لدولة الإمارات حكومة وشعباً، مؤكدين أن المساعدات، الغذائية والدوائية والإيوائية، التي تسلموها من «الهلال الأحمر الإماراتي» خففت المعاناة عن كاهلهم إلى حد كبير.