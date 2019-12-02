عروض استفزازية لمسلحين حوثيين في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، بتشديد الإجراءات الأمنية ونشر مسلحيها بمناطق عدة في العاصمة، إلى جانب قيامها بعرض عسكري في ميدان السبعين بجنوب المدينة، معقل أنصار الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، الذي قاد انتفاضة في الثاني من ديسمبر 2017 ضد الحوثيين، في رسالة واضحة لأنصاره باستخدام القوة في حال تم إحياء ذكرى الانتفاضة الثانية.

وذكرت المصادر لـ«الإمارات اليوم» قيام الميليشيات بنشر عناصرها على متن سيارات ودراجات نارية، وعناصر راجلة وآخرين تمركزوا في مختلف الشوارع والمباني العالية بشكل مكثف، في العاصمة صنعاء، منذ مساء أول من أمس، كما أطلقت الميليشيات على لسان قياداتها في ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، تحذيرات واضحة عبر وسائل إعلامها لأنصار الرئيس الراحل، في حال قاموا بأي تحركات من شأنها زعزعة أمن مناطقهم حسب وصفهم.

وذكرت المصادر أن عروضاً لعناصر مسلحة تابعة للميليشيات جابت شوارع المدينة، أمس، تردد هتافات وشعارات استفزازية لسكان المدينة وأنصار صالح بالتحديد، خصوصاً أنها استقدمت مجاميع مسلحة من المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها بشكل مكثف، خلال اليومين الماضيين، إلى العاصمة صنعاء.