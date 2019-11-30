انقلاب الحوثي خلَّف مساحات واسعة ملوثة بالألغام

المصدر: أوسلو - سبأنت

أكد نائب المدير التنفيذي لـ«مركز التعامل مع الألغام» اليمني، العميد قائد هيثم حلبوب، أن انقلاب ميليشيات الحوثي تسبب في حرب امتدت إلى عدد كبير من محافظات الیمن، وخلف مساحات جديدة وواسعة من المدن والقرى والطرق والمنشآت العامة ومصادر المياه والمناطق الزراعية الملوثة بالألغام المضادة للأفراد، والألغام المضادة للآليات ومخلفات الحروب.

وقال حلبوب، في كلمة اليمن التي ألقاها الليلة قبل الماضية، خلال أعمال المؤتمر التقييمي الرابع لمعاهدة أوتاوا لحظر الألغام، المنعقد حالياً في مدينة أوسلو بالنرويج.

وأضاف أن مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها الميليشيات، أدت إلى ظھور صعوبات اقتصادية كبیرة وأمنیة.

ولفت إلى أن المركز قام، منذ بدایة 2019، بجمع بیانات الضحایا والمصابین، حيث أظهرت الإحصاءات الأولى إصابة 756، منهم 113 طفلاً.

وأشار العميد حلبوب إلى أن عدد الضحایا في تزاید، نتیجة حجم الكارثة المھول.وأشاد العميد حلبوب بدور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والسعودیة والإمارات، ومنظمة «أطباء بلا حدود»، ومنظمة «الیونیسیف»، وجمیع الدول والمنظمات غیر الحكومیة، التي دعمت وتعمل على دعم الحكومة الیمنیة، للتغلب على تلك التحدیات.