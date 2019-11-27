التحالف يطلق 200 أسير حوثي ويسيِّر رحلات لنقل المرضى من صنعاء

المصدر: الرياض ـ سبأنت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إطلاق سراح 200 أسير من أسرى ميليشيات الحوثي الانقلابية، إضافة إلى تسيير رحلات جوية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم فيها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن «الخطوة جاءت حرصاً من قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق استوكهولم، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول، واستمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني، خصوصاً الصحي، للشعب اليمني. وعملاً بما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فقد قررت قيادة قوات التحالف وبمبادرة منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية».