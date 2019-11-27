ميليشيات الحوثي تهاجم متظاهري لبنان والعراق

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

هاجمت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً متظاهري لبنان والعراق، واتهمتهم بأن ما يقومون به عبارة عن انقلاب على أنظمة الحكم في بلدانهم، التي جاءت وفقاً لانتخابات واقتراع مباشر، متناسية أنها انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن. وأشار وزير الرياضة في حكومة الانقلاب في صنعاء غير المعترف بها دولياً، حسن زيد، في منشور له على «فيس بوك» إلى أن ما يجري في لبنان والعراق محاولة انقلاب على نتائج الانتخابات التي تمت وفق النظام المعمول به في البلدين، لافتاً إلى أن «أميركا وإسرائيل تسعيان للانقلاب على (حزب الله) في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، بالإتيان بحكومة تكنوقراط مطواعة، ووسيلتها الانقلابية ممارسة الجنون بتعطيل مصالح المجتمع، وتعميق أزمته الاقتصادية والأمنية، وإشاعة الفوضى، وإعادة خلق الظروف لعودة المناخ الذي يمنح (داعش) و(القاعدة) استباحة العراق ولبنان».

• حكومة الانقلاب تصف المظاهرات في لبنان والعراق بـ«انقلاب على الشرعية».