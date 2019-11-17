«التحالف» يدمّر ورشة للمتفجرات وتفخيخ الزوارق بالحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أفشلت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن هجوماً إرهابياً كانت تحضر له ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية اللحية الواقعة شمال محافظة الحديدة، وشنت سلسلة من الغارات على صعدة، إلى جانب مدفعية الجيش اليمني، أدت إلى مصرع عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم خبير إيراني، وقيادي ميداني في صفوف الميليشيات بمديرية الظاهر.

وفي التفاصيل، أفشلت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن هجوماً إرهابياً كانت تحضر له ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية اللحية الواقعة شمال محافظة الحديدة، وقريبة من مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة، من خلال شنها سلسلة من الغارات استهدفت مخزناً يحوي زوارق مفخخة، كانت الميليشيات تنوي استخدامها في هجمات بحرية ضد قوات الشرعية والتحالف العربي، وعرقلة حركة الملاحة الدولية.

وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت مخزناً يضم ورشة لعناصر الحوثي، تتم فيها عمليات تفخيخ الزوارق، وصناعة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة بالقرب من ميناء الاصطياد في المديرية، ما أدى إلى تدمير الورشة ومصرع وإصابة من فيها من خبراء التفجيرات الإيرانيين والحوثيين.إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي خروقها للهدنة ووقف إطلاق النار في الحديدة، وقامت أمس بقصف مواقع القوات اليمنية المشتركة في مديرية حيس بالأسلحة الثقيلة.

وفي حجة، قصفت مقاتلات التحالف، أمس، مواقع لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وفي صعدة، قصفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات في مديرية رازح الحدودية، وأخرى في مديرية الظاهر، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية، ومصرع وإصابة عدد من الحوثيين.

وذكرت مصادر مطلعة في المديرية أن القصف استهدف تجمعاً للحوثيين يضم خبراء إيرانيين، ما خلف قتلى وجرحى في صفوفهم، وأن الخبير الإيراني الملقب بـ«أبوالرضا» لقي مصرعه إلى جانب القيادي الحوثي «أبوطالب السيفاني»، المشرف على جبهات الظاهر.

الميليشيات تفصل تربويين

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على إسقاط أسماء 788 معلماً ومعلمة من كشوف الرواتب والوظيفة العامة بمحافظة إب.

وذكرت مصادر تربوية أن الميليشيات قامت، أمس، بإسقاط 788 معلماً ومعلمة من كشوف المرتبات، واستبعدتهم من الوظيفة، واستبدلتهم بعناصر تابعة لها.

صنعاء - الإمارات اليوم