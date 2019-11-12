وفاة طفل بسبب عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات في تعز

المصدر: تعز ومأرب - وكالات

توفي طفل يمني، وأصيب مواطن آخر، بانفجار عبوة ناسفة ولغم، كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعتهما في وقت سابق، بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، وشهود عيان، إن الطفل أحمد منير أحمد قاسم، قتل أثناء لعبه بجسم مجهول (عبوة ناسفة)، في عزلة الضعة بمنطقة الموسطة في مديرية الصلو جنوبي تعز، كما أصيب المواطن منصور عبدالله عبده، وبترت إحدى قدميه، نتيجة انفجار لغم أرضي بمنطقة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوبي شرق محافظة تعز. وتحتل محافظة تعز المرتبة الأولى في قائمة قتلى وجرحى الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيات في أوقات سابقة بضواحي المدينة ومديريات المحافظة.

إلى ذلك، نفذ الفريق الأول بمشروع «مسام» عملية إتلاف وتفجير 179 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأكد قائد الفريق الأول بمشروع مسام، النقيب حميد بلحط، أن عملية الإتلاف شملت 150 قذيفة غير منفجرة، و25 لغماً مضاداً للدروع، بالإضافة إلى أربع عبوات ناسفة.

وأضاف أن القذائف والألغام التي أتلفت، تم انتزاعها في مناطق الزور وكوفل وتباب المصارية، التابعة لمديرية صرواح.

وبهذه العملية، يكون مشروع مسام قد نفذ 17 عملية لإتلاف وتفجير الألغام والقذائف غير المنفجرة، بمحافظة مأرب.