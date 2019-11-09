قرقاش: اتفاق الرياض يوحد الصـف ويعـزز الأمل في اليمن

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن اتفاق الرياض حول اليمن، يوحّد الصف، ويعزز الأمل.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أمس: «في أسبوع حافل، يبرز اتفاق الرياض كونه الحدث الإيجابي الأهم في المنطقة، فهو يوحّد الصف، ويعزز الأمل، ويؤكد أهمية الدبلوماسية الحكيمة وتأثيرها».

وأوضح: «الجهود السعودية الخيّرة هندست هذا الاتفاق، في إنجاز سياسي مقدّر»، لافتاً إلى أن «الإجماع حول الاتفاق هو الغالب، وترقب التنفيذ طبيعي».

وتابع قرقاش، في تغريدة أخرى: «وبالمقابل، أستغرب استمرار الهجوم الإعلامي القطري على السعودية الشقيقة، وحول كل شاردة وواردة.. أما آن الأوان للدوحة أن تركن للهدوء والحكمة لتحل أزمتها مع جيرانها ومع مصر الشقيقة؟».

وختم وزير الدولة للشؤون الخارجية تغريدتيه بالقول: «شتّان بين الفعل السعودي الإيجابي، والاستقصاد القطري السلبي».

والثلاثاء الماضي، وقّعت الحكومة الشرعية باليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي «اتفاق الرياض»، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.