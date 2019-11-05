مقتل طفل بانفجار لغم «حوثي» في الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

قتل طفل يمني وأصيب شقيقه ومواطن يمني آخر بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة الحيمة جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، أثناء عودتهم على متن سيارة إلى منازلهم.

وأفادت مصادر محلية، أن اللغم الذي زرعته ميليشيات الحوثي انفجر عند مرور السيارة في منطقة الحيمة، ما أدى إلى مقتل الطفل أنس عبدالكريم، البالغ من العمر سبع سنوات، وإصابة شقيقه عبدالمولى عبدالكريم، (أربع سنوات) بجروح بالغة، كما أصيب المواطن اليمني عبدالرحمن فيصل بجروح متوسطة.

وذكر «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أمس، أنه «عادة ما يسقط الأطفال ضحايا الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيات، لعدم وعيهم بالأجسام الخطرة والمتفجرة التي تنشرها الميليشيات بغية حصد أرواح الأبرياء المدنيين».