«مسام» يتلف 2704 ألغام في الساحل الغربي

المصدر: الحديدة - الإمارات اليوم

نفذت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، عملية إتلاف وتفجير لـ2704 ألغام وعبوات ناسفة وقذائف غير منفجرة في الساحل الغربي. وتعد هذة العملية التي نفذتها فرق «مسام» الهندسية في الساحل الغربي الرابعة، ليصل مجموع ما تم إتلافه وتفجيره 36 ألفاً و455 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

ونقل المركز الإعلامي لمشروع «مسام» عن نائب مدير عام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العقيد قايد هيثم، قوله إن العملية التي تم تنفيذها أمس، من قبل الفريقين 21 و30 في منطقة الكدحة، شملت 2001 لغم مضاد للدروع، و650 قذيفة غير منفجرة، و50 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ.

وأضاف أن عمليات الإتلاف والتفجير التي تنفذها فرق مشروع مسام الهندسية والبرنامج الوطني مستمرة، سيتبعها العديد من عمليات الإتلاف والتفجير خلال الأيام القادمة في الساحل الغربي.

ويعمل المشروع السعودي «مسام» في الساحل الغربي بـ16 فريقاً هندسياً موزعة على مديريات ذباب، المخاء، باب المندب، الدريهمي، موزع، الوزاعية، الخوخة، حيس، ويختل، بالإضافة إلى مديرية كرش بمحافظة لحج.