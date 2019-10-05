ضبط خلية إرهابية لتنظيم «داعش» في عدن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء أول أمس، القبض على خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أفراد تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك حسبما أفادت مصادر أمنية في المدينة. وذكرت المصادر أن الاعترافات الأولية لأفراد الخلية أكدت تورطها في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والاغتيالات التي شهدتها عدن أخيراً، مشيرة إلى أن المتهم الأول في الخلية، ويُدعى «م.ع»، اعترف بتورط الخلية في تنفيذ ثلاث عمليات اغتيال لمصلحة تنظيم «داعش» في عدن.

كما اعترف المتهم بتورط العنصرين الآخرين في العمليات الإرهابية التي استهدفت عدداً من عناصر قوات الحزام الأمني، وكانت تهدف إلى إثارة الفوضى في عدن.

- الاعترافات الأولية لأفراد الخلية أكدت تورطها

في تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات.