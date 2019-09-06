«التحالف»: تقرير فريق الخبراء في اليمن يفتقد الموضوعية والحيادية

المصدر: الرياض - وام

اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن، الذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر الجاري، وأشار المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي بن صالح المالكي، إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير، ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في التقرير السابق لعام 2018، حيث سبق للتحالف أن نبّه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير، واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده إلى ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية، التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها، وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام، الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية، حيث جاء تقرير الفريق مستنداً إلى افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، منسوبة لدول التحالف، ليس لها أي أساس من الصحة.

ولفت المالكي إلى أن المراجعة الأولية للتقرير كشفت عن أنه يقوم على عدد من الافتراضات غير الصحيحة من قبل فريق الخبراء، مؤكداً أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم، بشكل كامل، بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.