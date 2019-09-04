الإمارات تكثّف دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي

المصدر: الضالع - وام

كثفت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي اليمني، في إطار برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهة موسم انتشار الأوبئة، وذلك من خلال تزويد المستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وفي هذا الشأن، زوّدت هيئة الهلال الأحمر القطاع الصحي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بكميات جديدة من الأدوية.

وثمّن مدير عام مديرية التحيتا حسن أحمد هنبيق، الدور الكبير لدولة الإمارات في دعم القطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية بالمديرية.

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، أن هذه الكمية من الأدوية، المخصصة لعلاج ومكافحة الإسهالات الحادة المنتشرة في البلدات النائية الساحلية جنوب غرب مديرية التحيتا، تأتي في إطار الدعم المكثف من قبل دولة الإمارات لمواجهة الأوبئة التي تزايدت حالات الإصابة بها، خصوصاً بين الأطفال، مع موسم هطول الأمطار.

وقال: «بناء على حصر الاحتياجات الطبية بشكل دائم، وبناء على طلب من مكتب الصحة بمحافظة الحديدة، عن وجود حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة، تم توفير الاحتياجات الطبية للعمل على تحصين حياة المواطنين».

وتعدّ هذه الكمية الثالثة من نوعها المقدمة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للقطاع الصحي في الساحل الغربي خلال أقل من أسبوع، وشملت مديرية المخاء بمحافظة تعز، ومديريتي حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة، فضلاً عن تسيير عيادتين متنقلتين بكامل مستلزماتهما، لإنقاذ حياة عشرات الأسر والأهالي من قاطني بلدات الغويرق والسقف والذكير جنوب الحديدة.

وأكد مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة الحديدة، الدكتور علي الأهدل، أن دولة الإمارات أسهمت بشكل ملموس وواضح في مكافحة الأوبئة، وتحسين وإنعاش الخدمات الصحية في المديريات المحررة، وكانت من أولى الهيئات الإنسانية الداعمة للمواطنين اليمنيين، ورفد القطاع الصحي في البلدات المحررة بالأدوية والطواقم الطبية.

من جهة أخرى، واصلت دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية (هيئة الهلال الأحمر) مساعداتها للأشقاء في اليمن.

فقد سيّرت هيئة الهلال الأحمر قافلة إغاثة تحوي مساعدات غذائية إلى سكان زنجبار عاصمة محافظة أبين، شملت 1000 سلة غذائية تم توزيعها على سكان مدينة زنجبار وأحيائها، وذلك بإشراف مباشر من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، وسيستفيد منها قرابة 7000 شخص.

وأعرب منسق الإغاثة بالسلطة المحلية في أبين خالد إبراهيم، عن تقديره وامتنانه لهذه المساعدات.

من جانبهم، عبّر سكان المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للدور الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية في أبين، والتي طالت المجالات التنموية والخدمية في عموم مديريات المحافظة كافة.

وفي الضالع، افتتح المحافظ اللواء علي مقبل صالح، مشروع بئر المياه رقم 6 بمنطقة الوعرة في مديرية الضالع، بعد إعادة تأهيلها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

شملت عملية التأهيل توريد وتركيب وتشغيل مضخة البئر، إضافة إلى توفير مولد كهربائي، وتجهيز مستلزماته، وبناء غرفة خاصة به وتشغيله.

وعبر محافظ الضالع عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الكبيرة لدعم المحافظة، واهتمامها بالمشروعات التي يحتاجها المواطن، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأوضح منسق الهلال الأحمر الإماراتي بالضالع أن هذا المشروع سيستفيد منه أكثر من 60 ألف نسمة في مديرية الضالع عاصمة المحافظة.

ولقي افتتاح وتشغيل البئر ارتياحاً مجتمعياً كبيراً، لما له من أهمية قصوى، عبر تزويده السكان بمياه الشرب، في ظل شح المياه الذي تعانيه محافظة الضالع.

- بدعم إماراتي.. افتتاح بئر مياه في محافظة الضالع.