الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة في السعودية

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار «درون» مفخخة.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أمس - بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكل خطراً جسيماً على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وفي القاهرة دان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حقل الشيبة البترولي بالمملكة بطائرة بدون طيار من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكد في بيان أن هذا العمل الإرهابي الجبان باستهداف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية يستهدف إمدادات الطاقة في العالم، الأمر الذي يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي، مجدداً طلبه من مجلس الأمن الدولي تصنيفها كجماعة إرهابية.

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما دانت البحرين والأردن ومصر هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن على حقل الشيبة البترولي، وأكدت تضامُنها مع حكومة وشعب السعودية، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.