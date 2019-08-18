السعودية: إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم يتأثرا بالاعتداء الإرهابي على «حقل الشيبة»

المصدر: الرياض - وام

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل «الشيبة» البترولي السعودي تعرضت لاعتداء إرهابي عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار، خلف أضراراً محدودة، من دون أية إصابات بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزير خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الاعتداء تم صباح أمس «عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار (درونز) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضراراً محدودة، ودون أية إصابات بشرية»؛ مؤكداً أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم يتأثرا من هذا العمل الإرهابي. وأضاف «هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكل الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران».

وأوضحت شركة أرامكو السعودية سيطرة فرق الاستجابة لديها «على حريق محدود وقع صباح أمس في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أية إصابات».

وأكدت الشركة في بيان صحافي، أن «إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث».