الإمارات تدعم مطار عدن بأجهزة ومولدات كهربائية

المصدر: عدن والحديدة - وام

زوّدت دولة الإمارات مطار عدن الدولي بأجهزة ومولدات كهربائية، بهدف رفع كفاءة المطار، ولتسيير حركة الملاحة والسفر بعد تعطل المولد الوحيد وتوقفه عن العمل، كما افتتحت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مشروع المياه الاستراتيجي في منطقة القطابا بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة.

وكانت الإمارات أعادت تأهيل مطار عدن الدولي، وزودته بأجهزة تفتيش وكمبيوترات لتسهيل معاملات المسافرين من وإلى عدن، كما تم دعم المطار بسيارة إسعاف وباصات لنقل المسافرين وافتتاح عيادة طبية ورفدها بالأدوية.

وتسلم المطار مولداً كهربائياً بقدرة واحد ميغاواط، بهدف حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي يتسبب في توقف عمل المطار ويعرقل حركة الملاحة، وثمن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمني الكابتن صالح سليم بن نهيد، هذا الدعم الذي سيحل مشكلة كبيرة كان يواجهها مطار عدن جراء تعطل المولد السابق ليظل المطار مفتوحاً أمام المسافرين من مختلف المحافظات اليمنية.

إلى ذلك، افتتحت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، أمس، مشروع المياه الاستراتيجي في منطقة القطابا بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، في إطار استجابتها السريعة لاحتياجات أهالي الساحل الغربي لليمن.

وأوضح مدير الشؤون الإنسانية لـ«الهلال الأحمر» في اليمن، محمد الجنيبي، أن هذا المشروع الاستراتيجي، اشتمل على إعادة تأهيل وتجهيز البئر الارتوازية، وخزان مياه بسعة 100 ألف لتر مكعب، وشبكة المياه بطول 36 ألف متر، وتزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيخدم أكثر من 2000 أسرة، كانت تعاني شح المياه النقية، في منطقة القطابا والقرى المجاورة لها.

من جهته، أكد مدير مكتب وحدة النازحين بمديرية الخوخة، محمود سعيد، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نفذت جملة من المشروعات في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والمياه، وغيرها من المشروعات الخدمية والمبادرات الإنسانية وحملات التوعية، التي أسهمت في إعادة الأوضاع لطبيعتها في مختلف مناطق المديرية، منوهاً بأن مشروع مياه القطابا سيخدم أكثر من 18 ألف نسمة.

وعبر عدد من أهالي منطقة القطابا عن فرحتهم بهذا المشروع الذي أنهى معاناتهم جراء انعدام المياه النقية وأعاد الحياة والاستقرار للأهالي، مشيدين بالدعم السخي الذي قدمته وتقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية على امتداد قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي.

• 18 ألف يمني يستفيدون من مشروع المياه بالقطابا.