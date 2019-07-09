«التحالف» يحبط استهداف الحوثيين سفينةً تجاريةً

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات البحرية للتحالف تمكنت، صباح أمس، من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish.

وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره، وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطراً، مؤكداً أن قوات التحالف ماضية في تحييد كل القدرات العدائية الإرهابية للميليشيات الحوثية.

وأوضح المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، أن ممارسات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عززت وجود التنظيمات الإرهابية باليمن، لافتاً إلى أن الميليشيات عرضت أسلحة حصلت عليها من إيران، ورصد التحالف أكثر من 5600 انتهاك لاتفاق استوكهولم من قبل الميليشيات في الحديدة.

إلى ذلك، تمكنت القوات اليمنية المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، التي تشهد تصعيداً عسكرياً غير مسبوق من قبل الميليشيات التي واصلت شن قصف عنيف صوب الأحياء السكنية المحررة، مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وواصلت قوات الشرعية تقدمها في جبهات شمال وغرب الضالع، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع الميليشيات في الضالع وإب ومحيط صنعاء وصعدة، وكبدت عناصر الحوثي خسائر في العتاد والأرواح.