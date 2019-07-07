ميليشيات الحوثي تقصف مخيماً للنازحين ومصنعاً في الحديدة بـ «الكاتيوشا» و«الهاون»

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، مخيماً للنازحين ومصنعاً بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون في محافظة الحديدة، وفجرت منازل للسكان في مديرية حيس، فيما ذكرت مصادر عسكرية في صعدة أن قوات الجيش، بمساندة التحالف العربي لدعم الشرعية، استكملت تحرير وتطهير مناطق عدة في جبهة رازح من عناصر الميليشيات، ودمرت مقاتلات التحالف آليات عسكرية للميليشيات في صعدة وحجة، في حين تواصلت المعارك في جبهات شمال الضالع بين القوات المشتركة من جهة، والميليشيات من جهة أخرى، وتكبد الانقلابيون قتلى وجرحى بعد محاولتهم التسلل إلى منطقة حجر.

وتفصيلاً، قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية مخيماً للنازحين في مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة، وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف مخيم العليلي شرق الخوخة بصواريخ الكاتيوشا، وسقط أحدها على مخيم النازحين، وأدى إلى إصابة امرأة وطفلة بجروح بليغة، وجرى نقلهما إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم تحويلهما إلى المخاء لاستكمال العلاج، كما قصفت الميليشيات مصنعاً يمانياً في مدينة الحديدة بقذائف الهاون، وأدى القصف إلى إصابة اثنين من عمال المصنع.

وواصلت الميليشيات الحوثية الإرهابية تصعيدها العسكري بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذكر مصدر عسكري ميداني أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بشكل مكثف، على مواقع تمركز القوات المشتركة شمال وشرق مديرية حيس.

وكانت الميليشيات شنت هجوماً مزدوجاً على مديرية حيس، إلى جانب تنفيذها محاولات تسلل من جهتين تحت غطاء كثيف من الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والصاروخية والأسلحة المتوسطة، وحاولت التقدم من جهة الشمال عبر مفرق «العدين – الجراحي»، ومجاميع أخرى وحاولت التسلل والتقدم شمال غرب حيس، من منطقة بني مغازي التي كانت هدفاً لهجمات ومحاولات تقدم حوثية على مدى الأسابيع الماضية، وطال القصف والاستهداف الحوثي الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، وأصيب مدنيون بينهم رجل وامرأته، واستشهد مواطنون يمنيون، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية بسيارة إسعاف هرعت لنقل الرجل وزوجته.

وأقدمت الميليشيات الحوثية على تفخيخ ونسف مبنى سكني للمواطن اليمني سلطان بهيدر جنوب الحديدة، ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين وتهديد أمنهم وسلامتهم وإجبارهم على النزوح، وقامت بنسف منزل من ثلاثة طوابق قيد الإنشاء في الضواحي الشمالية الغربية، فيما لقي القيادي الحوثي المدعو «أبوطالب السفياني» مصرعه على أيدي القوات المشتركة في الساحل الغربي، أثناء محاولة الميليشيات التسلل إلى مديرية حيس.

وأوضح المصدر أن الميليشيات قصفت بعشرات قذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120، ومدفعية الهاوزر، ومدفعية B10، وبقذائف آر بي جي مواقع القوات المشتركة في أطراف المديرية، كما استهدفت المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وبالأسلحة القناصة، وقصفت الميليشيات أيضاً مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120، وبقذائف مدفعية الهاوزر بشكل عنيف.

إلى ذلك، استكملت قوات الجيش اليمني، أمس، تأمين المواقع التي تمكنت من تحريرها، خلال اليومين الماضيين، في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمال اليمن، وذكرت مصادر عسكرية أن القوات استكملت تأمين موقع تبة السمكة، ومنطقة بني معين، والجبال المحيطة بهما، إلى جانب تبة «الثائر».

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف تمكنت من تدمير آليات تابعة للميليشيات الحوثية في قرية شعبان وجبل الأذناب، كانت تتجه نحو مناطق التماس في رازح، كما واصلت الفرق الهندسية التابعة للجيش والتحالف نزع الألغام من المواقع المحررة.

وأوضحت المصادر أن القوات مسنودة بمقاتلات التحالف، تسعى لفتح الطرق نحو مدينة صعدة التي باتت محاصرة من جهات الشرق والشمال والغرب والجنوب الغربي، فضلاً عن وصول وحدات من الجيش إلى أطراف مران مسقط رأس زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

وفي الجوف، تمكنت قوات الجيش اليمني من إفشال محاولة إرسال الميليشيات تعزيزات عسكرية إلى جبهات صعدة من جهة مديرية خب والشعف، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات الحوثية التي كانت في طريقها إلى صحراء الأجاشر ومنها إلى البقع بصعدة، كما تم تدمير عدد من الآليات الحوثية في منطقة أسطر بالمديرية ذاتها.

وفي حجة، قصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع للميليشيات في محيطة تبة السيان بمديرية حرض وكبدتها قتلى وجرحى، فضلاً عن تدمير أسلحة متنوعة، وفقاً لمصدر في المنطقة العسكرية الخامسة. وذكر المصدر أن القصف تزامن مع غارات شنتها مقاتلات التحالف على مواقع وتجمعات للميليشيات شرق مزارع الجر، جنوب غرب مديرية عبس، وأدى إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ.

وفي الضالع، شهدت جبهة حجر مواجهات واشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية، التي حاولت التسلل إلى مواقع القوات في المنطقة، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، كما استهدفت قوات الشرعية مواقع الانقلابيين في أطراف منطقة باجة غرب مديرية قعطبة.

وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للميليشيات، غداة قيام العناصر الحوثية الانقلابية بشن قصف صاروخي عشوائي استهدف منازل المواطنين اليمنيين في الضالع، واستهدفت الغارات موقعاً للميليشيات في الزبيريات شرق الفاخر غرب قعطبة، وبالقرب من قفلة شخب، وأدت الغارات إلى تدمير آليات عسكرية ومصرع وإصابة من كانوا على متنها من عناصر الميليشيات.



وحدات من الجيش اليمني تصل إلى أطراف مران مسقط رأس زعيم الميليشيات الحوثية.

«التحالف» يدمر آليات عسكرية للميليشيات في صعدة وحجة، والشرعية تستكمل تأمين المواقع المحررة.