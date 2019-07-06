التحالف يسقط طائرات حوثية «مسيرة» أطلقت باتجاه جازان

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الليلة قبل الماضية، من اعتراض وإسقاط طائرات من دون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.