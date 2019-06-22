الإرياني يطالب الإدارة الأميركية بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية

المصدر: واشنطن ـ سبأنت

جدد وزير الإعلام، معمر الإرياني، مطالبة الحكومة الشرعية للولايات المتحدة الأميركية بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية.

وخلال لقائه مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، تيم لاندركنيغ، ومساعد الوكيل لشؤون الإعلام والدبلوماسية العامة، كريس باك مير، استعرض الإرياني مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي الداعم لجهود السلام، وإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد أن الحكومة تمنح الفرصة تلو الأخرى من أجل الدفع بعملية السلام، لكن الميليشيات الانقلابية تتعامل مع هذه الجهود بطريقة سلبية، وتحاول استغلال فرص السلام لتقوية موقفها العسكري على الأرض، والاستمرار في ممارساتها الإرهابية بحق أبناء اليمن.

وتطرق وزير الإعلام إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلاب، التي وصلت إلى حد المجاعة في كثير من المناطق، حسب توصيف المنظمات الدولية، والصعوبات التي تواجه منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات الغذائية إلى المحتاجين في تلك المناطق، معبراً عن أسف الحكومة لعدم تمكن برنامج الغذاء العالمي من مواصلة عمله في صنعاء، بسبب تعنت الميليشيات الانقلابية، وإصرارها على تحويل المساعدات لخدمة مجهودها الحربي.

ولفت إلى جهود الحكومة في تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وتقديم الخدمات، ودفع الرواتب، وبما يعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية لأبناء اليمن، مثمناً دور تحالف دعم الشرعية، بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعمهم المستمر لجهود الحكومة الشرعية.

وعبّر الوزير الإرياني عن تقدير اليمن حكومة وشعباً للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية، ودعمها المستمر للشرعية الدستورية، وتنفيذ القرارات الدولية، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار بلادنا.

من جانبهما، أكد لاندركنيغ وباك مير على موقف بلادهما الثابت والدائم تجاه القضية اليمنية، ودعمها للشرعية الدستورية في اليمن، ودعم جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.