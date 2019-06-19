التحالف يدمّر مخازن أسلحة تضم صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة في حجة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من تدمير مخازن أسلحة تضم صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، بأحد معسكرات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في حجة، وواصلت قوات الشرعية اليمنية تقدمها في جبهات شمال وغرب الضالع، وفي مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز، وسط استمرار التصعيد العسكري للميليشيات في جبهات الساحل الغربي، وقصفها المتواصل للمناطق السكنية ومواقع قوات ألوية العمالقة.

وتفصيلاً، تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير مخازن أسلحة تضم صواريخ بالستية وطائرات مسيرة مصنوعة في إيران بأحد المعسكرات الحوثية، الواقعة شرق حرض بمحافظة حجة الحدودية، وفقاً للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني.

ودوّت انفجارات هائلة، وشبّ حريق كبير في مخازن الأسلحة، وذكرت مصادر عسكرية أنه تم أيضاً استهداف معسكر توجد فيه مجاميع لعناصر الميليشيات بغارة جوية في وادي الثلاث شرق بني حسن.

وفي الضالع، استكملت القوات اليمنية المشتركة تطهير التباب السود شمال قعطبة من خلايا الميليشيات، وتمكنت من تدمير آلية عسكرية تحمل صواريخ حرارية في محيط منطقة الزبيريات، فيما وصلت تعزيزات عسكرية إلى مريس، تضم أسلحة متطورة ومدافع ثقيلة ودبابات وعربات اقتحام.

وكانت القوات المشتركة توغلت وسيطرت على ثلاثة مواقع استراتيجية تطل على مدينة الفاخر من اتجاه القفلة وباب غلق، واستهدفت آلية عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في حبيل العبدي شمال الفاخر، فيما قصفت الميليشيات قرى شخب شمال قعطبة بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل.

وتصدت القوات المشتركة، أمس، لمحاولة تسلل قام بها عناصر من الميليشيات الحوثية في أطراف جبهة «باجة - حجر» شمال غربي الضالع، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، ووفقاً لمصدر عسكري فإن قوات الشرعية والمقاومة الجنوبية خاضتا مواجهات شرسة باستخدام كل أنواع الأسلحة مع مجاميع وأرتال حوثية زاحفة على مواقع المقاومة في الرَيبي ولَكَمة الدوكي وحبيل الشاعري والشَريفَة وحبيل عِشَرة والغِشة في أطراف باجة الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية، وتمكنت القوات من كسر وإحباط محاولة التسلل.

وأحرزت قوات ألوية العمالقة والقوات الجنوبية المشتركة تقدماً كبيراً في مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز، حيث وصلتا إلى مشارف منقطة شعنب ومنطقة حبيل صلاح، وتمكنت من السيطرة على عدد من المرتفعات والجبال الاستراتيجية بعد عملية التفاف ناجحة نفذتها القوات من منطقة حلحال التابعة لمنطقة تورصة بالأزارق غربي محافظة الضالع.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن قوات العمالقة والقوات الجنوبية المشتركة خاضت معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي، واستخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية، واستمرت المعارك لساعات طويلة، تكللت بتقدم قوات الشرعية وسيطرتها على مواقع استراتيجية، ودحر الميليشيات منها.

وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث لقي العشرات من عناصرها مصرعهم، فيما لاذ من تبقى بالفرار نحو مناطق بعيدة جراء الضربات الموجعة التي تلقتها الميليشيات.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، شنت ميليشيات الحوثي قصفاً مدفعياً مكثفاً وعشوائياً على المناطق السكنية في مديرية حيس جنوبي المحافظة، وطال القصف منزل المواطن اليمني عبده يحيى غالب أحمد، حيث كان يتجمع عدد من المواطنين، بالقرب من المنزل لتعبئة الماء من أحد الخزانات، وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة أربعة أشخاص آخرين من أسرة واحدة، بينهم شاب من أصحاب الهمم وطفلة بجروح خطرة.

وأوضحت المصادر أن المواطنة اليمنية عائشة عبده فارع، استشهدت جراء إصابتها بشظايا القذائف التي أطلقتها الميليشيات الحوثية على المنزل، فيما أصيب كل من عبده يحيى غالب أحمد (65 عاماً، رب الأسرة)، وعيسى سعيد شيهل (28 عاماً)، والطفلة يمان حافظ غالب أحمد (أربع سنوات)، ومارب عبده يحيى (25 عاماً، من أصحاب الهمم).

وشهدت منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وصول المزيد من حشود الميليشيات في أطراف المنطقة الصحراوية بالتزامن مع استمرار القصف الذي تشنه الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع ألوية العمالقة في ذات المنطقة، مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120، وقذائف مدفعية الهاوزر الثقيلة وقذائف آر بي جي على المواقع التي تتمركز فيها قوات ألوية العمالقة.

وصعّدت الميليشيات الحوثية من إجراءاتها العسكرية داخل مدينة الحديدة، وقامت بنشر عدد من الدوريات، تضم آليات عسكرية عليها أسلحة رشاشة، وقامت بنصب نقاط تفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها وعلى تخوم مناطق التماس، ما يشكل رفضاً تاماً من الانقلابيين لاتفاقات إعادة الانتشار والانسحاب وفتح الطرق أمام العمليات الإنسانية.

وفي البيضاء، لقي العشرات من ميليشيات الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون في مواجهات مع مقاومة آل حميقان المسنودة بقوات اللواء الرابع عمالقة في جبهة حبج بمديرية الزاهر، وقصفت قوات الجيش اليمني بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في منطقة اليسبيل والخدر السود بجبهة قانية، وأسفر القصف عن مصرع وجرح عدد من العناصر المسلحة التابعة للانقلابيين.

استشهاد امرأة وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، بقصف حوثي على المناطق السكنية بالحديدة.

تدمير آليات «حوثية» تحمل صواريخ حرارية في الضالع.. ووصول تعزيزات عسكرية إلى مريس.